Hafta sonu altın alacaklar dikkat! 11 Şubat 2024 Pazar günü güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hafta sonunda altın fiyatları düşüş eğilimine geçti. 11 Şubat 2024 Pazar günü gram altın fiyatı 1.997,32 lira seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 11 Şubat 2024 Pazar günü hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları hafta sonu araştırılan konulardan biri konumunda. Hafta boyunca hareketli bir seyir izleyen güncel altın fiyatları düşüşe geçti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Şubat 2024 Pazar hafta sonu altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
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HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Dün ortalama 1.999,65 seviyesinden kapanan bulan gram altın fiyatı bugün 1.997,32 TL'ye geriledi. Bunun yanı sıra 3.269 TL'den kapanışı gerçekleşen çeyrek altın bugün 3.265 liradan satılıyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 1.997,09
Satış: 1.997,32
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.023,79
Satış: 2.024,73
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.195,34
Satış: 3.265,62
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.781,36
Satış: 13.022,55
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.370,71
Satış: 6.531,25
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.781,36
Satış: 13.022,55
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.583,88
Satış: 13.928,16
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.092,22
Satış: 1.472,91
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.870,35
Satış: 1.977,72