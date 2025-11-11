Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altında pozitif seyir gözlemleniyor. Değerli metal, Fed’in Aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin artması ve ABD hükümetinin kapanmasının sona ereceğine dair işaretlerle yükselişe geçti. Kazançlarını genişleten altın, üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Haftanın ikinci işlem gününde ons altın 4.147 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira? İşte 11 Kasım 2025 güncel altın fiyatları...