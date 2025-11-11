Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 KASIM 2025: Altın 3 haftanın zirvesinde! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? 11 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

        Altın piyasasındaki gelişmeler 11 Kasım 2025 Salı günü de yakından izleniyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler, ''Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. Altın, haftanın ikinci işlem gününde kazançlarını genişleterek üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Bu yükselişte, Aralık ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir faiz indirimi daha yapacağına dair beklentilerin artması ve ABD hükümetinin kapanmasının sona ereceğine dair işaretler etkili oldu. Ons altın 4.147 dolara yükselerek 22 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. İşte 11 Kasım 2025 canlı altın fiyatları...

        Giriş: 11.11.2025 - 10:00 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:00
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
