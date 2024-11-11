Altın fiyatlarında durgunluk! 11 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Ekim ayında ons bazında altın yüzde 4,2, gümüş yüzde 4,8, platin yüzde 1,4, paladyum yüzde 11,6 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 790,1 dolarla rekor seviyeyi, gümüşün ons fiyatı da 34,9 dolarla 12 yılın en yüksek seviyesini test etti. Altının bu performansında Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi ve merkez bankalarının iki yıldır devam eden sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atması etkili oldu. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 11 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.
Trump'ın başkanlığının kesinleşmesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığı görülürken, yeni dönemde Trump'ın atacağı adımlar yeniden piyasalardaki en önemli konulardan biri haline geldi.
Özellikle Asya ve Avrupa'da yeni ticaret tarifeleri konulabileceği endişesi öne çıkarken, kripto para piyasası başta olmak üzere görece riskli varlıkların yukarı yönlü hareket etmesi dikkati çekti.
Öte yandan Fed politika faizini beklentiler dahilinde bu yıl ikinci kez indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti.
Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 11 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARINDA DURGUNLUK!
10 Kasım Pazar günü 2 bin 968 lira olan gram altın 11 Kasım Pazartesi günü 2 bin 951 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 748 lira iken, 4 bin 721 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.951,5300
Satış: 2.952,0160
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.683,60
Satış: 2.685,93
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.721,0000
Satış: 4.824,8700
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.888,5300
Satış: 19.245,1400
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.829,00
Satış: 19.953,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.413,54
Satış: 9.651,17
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.886,10
Satış: 19.243,31
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.271,75
Satış: 20.780,90
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.648,31
Satış: 2.489,31
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.774,01
Satış: 2.922,46
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