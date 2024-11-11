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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 11 Kasım 2024! Altın fiyatlarında durgunluk! Bugün gram altın, çeyrek altın, ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında durgunluk! 11 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Ekim ayında ons bazında altın yüzde 4,2, gümüş yüzde 4,8, platin yüzde 1,4, paladyum yüzde 11,6 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 790,1 dolarla rekor seviyeyi, gümüşün ons fiyatı da 34,9 dolarla 12 yılın en yüksek seviyesini test etti. Altının bu performansında Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi ve merkez bankalarının iki yıldır devam eden sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atması etkili oldu. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 11 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 07:16 Güncelleme: 11.11.2024 - 07:16
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