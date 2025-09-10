Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve düğün, nişan gibi organizasyonlar için altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde ufak çaplı gerilemeler yaşansa da altın fiyatları tarihi zirveye yakın seyrediyor. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüş, bu ay Fed'in faiz indirimine dair artan beklentilerle birlikte altına olan talebi artırıyor. An itibarıyla gram altın 4.844 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, ons ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 11 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…