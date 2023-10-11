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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | 11 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları dipten döndü! İşte 11 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durum

        Altının ons değeri ve döviz kuruna bağlı olarak dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları uzun zamandır yönünü aşağı çevirmişti. Sert düşüşün ardından yükselişe geçen gram altın fiyatları yeni haftaya 1650 TL seviyelerinde başladı. İşte, 11 Ekim 2023 Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 07:45 Güncelleme: 11.10.2023 - 07:48
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