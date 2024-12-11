Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 11 Aralık 2024 Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü iş gününde altın piyasasında yükseliş trendi devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatı yüzde 0,6'lık bir artışla 2 bin 674 dolara ulaştı. Bu yükselişin etkisiyle Türkiye iç piyasasında gram altın fiyatı yeniden 3 bin lirayı gördü. 25 Kasım'dan bu yana ilk kez bu seviyeye ulaşan gram altın, şu an 3 bin 23 liradan alıcı buluyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte 11 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
- 1
Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları 11 Aralık Çarşamba günü için araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları uluslararası piyasalardaki yükselişle birlikte hızla değer kazandı. Ons altın 2 bin 674 dolara çıkarak yüzde 0,6 artış kaydederken, gram altın 25 Kasım’dan bu yana ilk kez 3 bin lira seviyesini aştı. Piyasalar, Aralık ayı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklanmış durumda. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı verileri ile 11 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
- 2
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ
10 Aralık Salı günü 2 bin 999 lira olan gram altın, 11 Aralık Çarşamba bugün 3 bin 23 liradan işlem görüyor.
Dün 4 bin 799 liradan işlem gören çeyrek altın ise bugün 4 bin 943 liradan alıcı buluyor.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.022,1840
Satış: 3.023,5970
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.699,2300
Satış: 2.699,8100
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.832,5800
Satış: 4.943,3500
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.319,5700
Satış: 19.711,2700
-
- 7
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.755,00
Satış: 19.937,00
- 8
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.645,52
Satış: 9.892,62
- 9
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.351,51
Satış: 19.724,73
-
- 10
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.955,80
Satış: 20.457,26
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.642,15
Satış: 2.487,38
- 12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.763,99
Satış: 2.919,63
-
- 13
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.083,00
Satış: 49.729,00