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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 11 Aralık 2023 Pazartesi itibariyla güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında son durum! 11 Aralık 2023 güncel altın fiyatları

        Dolar kuru ve ons altın fiyatına göre değişiklik gösteren altın piyasası haftaya hareketli başladı. 11 Aralık Pazartesi günü gram altın 1.859 TL'den alıcı buluyor. İşte, 11 Aralık Pazartesi canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 07:52 Güncelleme: 11.12.2023 - 07:52
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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