Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2025: Altında Trump etkisi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altında Trump etkisi! 10 Nisan bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, 75'ten fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu. Bu gelişmenin ışığında altın fiyatları tırmanışa geçti. Güne 3765 liradan başlayan gram altın, 17.20 itibarıyla 3818 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 10 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 07:44 Güncelleme: 10.04.2025 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli maaşı ne kadar olacak?
        Emekli maaşı ne kadar olacak?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Otomobilden ateş açıldı! 15 yaşındaki çocuk yaralandı
        Otomobilden ateş açıldı! 15 yaşındaki çocuk yaralandı
        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpü patladı
        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpü patladı
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Habertürk Anasayfa