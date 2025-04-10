Altında Trump etkisi! 10 Nisan bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, 75'ten fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu. Bu gelişmenin ışığında altın fiyatları tırmanışa geçti. Güne 3765 liradan başlayan gram altın, 17.20 itibarıyla 3818 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 10 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…
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Altın fiyatları 10 Nisan 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 75'ten fazla ülkeye yönelik tarifeleri 90 günlüğüne durdurması ve Çin'e tarife oranını yüzde 125'e çıkarması altını güçlendirdi ve ons bazında rekor seviyelere yaklaştı. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 10 Nisan 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3765 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3749 lira, en yüksek de 3826 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3818 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.818,23
Satış: 3.818,24
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.081,5200
Satış: 3.083,8700
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.110,01
Satış: 6.244,11
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 24.402,0800
Satış: 24.862,6400
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 25.181,00
Satış: 25.362,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.157,63
Satış: 12.464,08
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 24.391,49
Satış: 24.851,93
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25.621,04
Satış: 26.268,89
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.111,44
Satış: 3.030,62
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.523,34
Satış: 3.710,36
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 62.623,00
Satış: 63.510,00