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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 MART 2025: Altın haftaya yükselişle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın haftaya pozitif başlangıç yaptı. Küresel belirsizlik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşları söylemleri ons altın üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta ABD dolarındaki zayıflığın da desteği ile 2930 doların üzerini test eden ons altın, bu sabah 2910 dolar civarında yatay seyir izliyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 07:30 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:04
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