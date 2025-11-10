Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 KASIM 2025: Altın haftaya yükselişle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD'de tarihin en uzun hükümet kapanışını sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaşılması, haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalara pozitif yansıyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın yeni haftaya yükselişle başladı. TSİ 07.50 itibarıyla altının ons fiyatı 4.024 dolardan işlem görürken, gram altın ise 5500 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 10.11.2025 - 09:47 Güncelleme: 10.11.2025 - 09:47
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
