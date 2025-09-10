Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 EYLÜL 2025: Altında yükseliş sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 10 Eylül 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüş de altına olan talebi artırıyor. Saat 09.40 itibarıyla ons altın, 3 bin 3642 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 10.09.2025 - 07:58 Güncelleme: 10.09.2025 - 09:41
