Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 10 Eylül Çarşamba 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 10 Eylül 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'den gelen zayıf istihdam verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Geçen hafta altın piyasasında başlayan hızlı hareket, yeni haftada da hissediliyor. Çeyrek altın ise 7 bin 900 lirayı geçen fiyatıyla gözünü 8 bin liraya dikti. İşte, 10 Eylül 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Altın fiyatlarında geçen hafta başlayan rekorlar serisi yeni haftada da sürüyor. Özellikle Fed’in faiz indirimi beklentisi, dövizdeki dalgalanmalar, ticaretteki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönünde belirleyici oluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.842,3000
Satış: 4.842,7520
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.647,79
Satış: 3.648,50
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.747,6800
Satış: 7.917,9000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 30.990,7200
Satış: 31.574,7400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 31.764,00
Satış: 31.941,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.441,86
Satış: 15.830,81
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 30.979,95
Satış: 31.564,19
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.316,03
Satış: 33.121,51
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.676,59
Satış: 3.687,22
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.444,95
Satış: 4.673,25
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 79.123,00
Satış: 79.736,00
