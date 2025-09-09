Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 EYLÜL 2025: Altın yükselişini sürdürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 10 Eylül Çarşamba 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 10 Eylül 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'den gelen zayıf istihdam verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Geçen hafta altın piyasasında başlayan hızlı hareket, yeni haftada da hissediliyor. Çeyrek altın ise 7 bin 900 lirayı geçen fiyatıyla gözünü 8 bin liraya dikti. İşte, 10 Eylül 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 09.09.2025 - 08:37 Güncelleme: 10.09.2025 - 00:11
