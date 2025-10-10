Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 10 EKİM 2025 || Rekor sonrası altın fiyatlarında sert düşüş! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatlarında sert düşüş! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları 10 Ekim 2025 Cuma verileri araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Tarihi zirvenin ardından sarı metal sert bir düşüş yaşadı. Gazze'de imzalanan ateşkes anlaşması ve ABD dolarındaki güçlenme, altın fiyatlarında satış baskısını artırdı. Çarşamba günü 4 bin 59 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, bugün yüzde 2'den fazla değer kaybederek 4 bin doların altına indi. Güncel verilere göre altının ons fiyatı 3 bin 978 dolar seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Giriş: 10.10.2025 - 10:34 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:34
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
