Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 1 Temmuz Salı Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yeniden başlayacağına dair iyimserlikle ikinci günde de yükseldi. Yatırımcılar, 2025 yılında en az iki faiz indirimi olasılığını fiyatlamaya başladı. Perşembe günü açıklanacak istihdam raporu da ABD Hazine tahvillerinde getirilerin düşmesine neden olabilecek olası bir etken olarak görülüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte, 1 Temmuz 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları 1 Temmuz Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yeniden başlayacağına dair iyimserlikle ikinci günde de yükseldi. Külçe altın, Pazartesi günü yüzde 0,9 yükseldikten sonra yaklaşık 3.310 dolar seviyesinde işlem gördü. Anlık verilere göre gram altın, saat 10.07 itibarıyla 4272 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 1 Temmuz 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.272,5470
Satış: 4.272,9570
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.315,69
Satış: 3.316,34
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.836,0800
Satış: 6.986,2800
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.344,3000
Satış: 27.859,6800
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.482,00
Satış: 27.832,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.610,97
Satış: 13.953,91
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.307,28
Satış: 27.822,47
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.409,94
Satış: 28.102,07
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.307,65
Satış: 3.276,93
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.845,26
Satış: 4.073,42
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.493,00
Satış: 69.687,00
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