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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 1 MAYIS 2025: Altında sert düşüş! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında sert düşüş! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 

        Altın fiyatları 1 Mayıs Perşembe verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde indirime gideceği sinyali ile sert düşüşünü sürdürüyor. Güncel verilere göre, saat 10:00 itibarıyla gram altın 4 bin 5 lira, çeyrek altın ise 6 bin 548 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 1 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 07:59 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:35
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