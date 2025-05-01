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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 1 MAYIS: Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 

        Altın fiyatları 1 Mayıs Perşembe verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde indirime gideceği sinyali ile sert düşüşünü sürdürüyor. Güncel verilere göre, saat 16:00 itibarıyla gram altın 3 bin 984 lira, çeyrek altın ise 6 bin 375 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 1 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 07:59 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:24
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