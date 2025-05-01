Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın almak veya satmak isteyenler güncel alış-satış tablosunu inceliyor. Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 3500 doları aşarak tarihi zirvesini gördü. Ancak bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın otomotiv tarifelerinde indirime gideceği sinyali vermesi ve ABD'nin bazı ülkelerle gümrük tarifeleri konusunda müzakereler yürütmesi altını sert düşürdü. Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…