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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 1 AĞUSTOS 2025: Altında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tan, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 1 Ağustos 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'ta devreye girecek yeni gümrük tarifeleri öncesinde artan ticaret endişeleri, güvenli liman talebinde artışa neden oldu. Böylece altın, bir aylık dip seviyesinden toparlandı. Fed'in faizleri sabit tutması ve faiz indirimlerine ilişkin ihtimallerin azalmasıyla ise altın kazançlarını sınırladı. Haftanın son işlem gününde gram altın 4 bin 376 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 07:44 Güncelleme: 01.08.2025 - 17:00
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