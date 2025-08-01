Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos’ta devreye girecek yeni gümrük tarifeleri öncesinde artan ticaret endişeleri, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı. Bu gelişme sonrası sarı metal bir aylık dip seviyesinden toparlandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit bırakması ve faiz indirimlerine ilişkin ihtimallerin azalmasıyla ise altın kazançlarını sınırladı. Peki, bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ağustos 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…