Canları pahasına çalışan hemşireler hastalar iyileştikçe moral buluyor - MUŞ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı sağlık çalışanları hummalı bir çalışma yürütüyor.Muş Devlet Hastanesinde Kovid-19 testleri pozitif çıkan hastaların tedavi sürecinde görev yapan hemşireler, özel kıyafetlerle hastaların iyileşmesi için canla başla çalışıyor.Milyonlarca insanın evine kapandığı bu süreçte, gece gündüz demeden mücadele eden hemşireler, Kovid-19 hastalarını sağlıklarına kavuşturmak için büyük fedakarlık gösteriyor.Bu süreçte en çok mesai yapan ve risk grubunda bulunan hemşireler, Kovid-19 hastalarını taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyor.- "Hastaların iyileşmesi bizlere moral oluyor"Hemşire Semanur Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah hastaneye geldiklerinde özel kıyafetlerini giyip mesaiye başladıklarını söyledi.Hastaların iyileşmesi için yoğun tempoyla çalıştıklarını anlatan Ertürk, "Her pozitif hastanın odasına girip çıktığımızda özel kıyafetlerimizi değiştiriyoruz. Bu zorlu süreçte çok dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Ne kadar zor olsa da bu tulumlarda, yine de fedakarca çalışıyoruz. Hastalarımızın iyileşip taburcu olması bizleri çok mutlu ediyor. Onların tedavi sürecine ortak olduğumuz için mutluyuz. Onları iyileşip taburcu olmaları yorgunluğumuzu atmamıza sebep oluyor." diye konuştu.Hemşire Sevda Asrak ise hastalarının taburcu olmasının tüm yorgunluğunu unutturduğunu ifade etti.Süreci çok hassas yürüttüklerini belirten Asrak, şunları kaydetti:"Hastaların tedavilerine olumlu yanıt vermesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu mutluluğa ortak olduğumuz için ayrıca mutlu oluyoruz. Onların mutluluğuna ortak olabilmek bizler için onur verici. Bu özel kıyafetlerle çalışmak çok yorucu. Bu durum bizi yıpratsa da hastaların iyileşmesi bizlere moral oluyor. Bakanlığımızın uyarını dikkate alalım ve sıkıntılı sürece ortak olmak için lütfen evde kalın."Kovid-19 servisinde çalışan hemşireler, "Evde kal Muş" ve "Evde kal Türkiye" çağrıları yaptı.
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