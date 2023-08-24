Cankurtaran Badi vatandaşlar boğulmasın diye görev alıyor

Eğitim almamasına rağmen, köpeğinin gördüklerini uygulayarak sahildeki vatandaşları uyardığını anlatan Korkut, “Ben Badi’yi çok küçük yaşta almıştım. Golden cinsi olduğu için hafıza yetenekleri çok gelişmiş. Ben ona küçükken sadece 'otur, kalk, götür, getir' kısımlarını öğrettim. Cankurtaranlık kısmında ise sadece beni izlemiş.