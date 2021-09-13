Çankırı Valisi Ayaz'dan eğitimin kesintiye uğramaması için aşı çağrısı

Vali Ayaz, İlköğretim Haftası nedeniyle M.K.E Tophane İlkokulunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yaklaşık bir buçuk yıldır bu günü beklediklerini söyledi.
Öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin ve idarecilerin ortak gayretiyle sağlıklı, kesintisiz bir eğitim öğretim yılı sürdürmek için çalışacaklarını belirten Ayaz, "Bizim gibi ülkelerin en büyük sermayesi ve zenginliği beşeri sermayedir. Bunu ne kadar iyi bir şekilde işleyebilir, geleceğe hazırlayabilirsek gelecek bizler için, ülke için, evlatlarımız, torunlarımız için inşallah o kadar güzel olacak. Bunun yolu da okullarımızdan, eğitimcilerimizden geçmekte." dedi.
Eğitim camiasının derdini kendi dertleri olarak gördüklerini vurgulayan Ayaz, eğitime tekrar ara verilmesini istemediklerini ifade etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğini hatırlatan Vali Ayaz, "Bu süreçte hem tedbirlere uymaya hem de aşılama noktasındaki hassasiyetimizi devam ettirmeye hem öğrencilerimizi, hem öğretmenlerimizi hem velilerimizi davet ediyorum. İnşallah sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim yılını hiçbir kesintiye uğratmadan tamamlamak en büyük hedefimiz." diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de il genelinde 27 bin 633 öğrencinin 199 kurumda 2088 öğretmenle eğitimlerine başladığını söyledi.
Yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olması temennisinde bulunan Öztürk, şöyle konuştu:
"Eğitim, her şartta toplumlarda öncelikli bir yere sahiptir. Güzel ülkemizin yarınlarının inşası ancak hepimizin atacağı adımlarla gerçekleşebilecektir. Hiç şüphesiz öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime devam edebilmeleri sizlerin süreçleri sahada uygulama gayretleriyle doğrudan bağlantılıdır. Zira okul sağlığı, alınan tedbirlerin yanı sıra hepimizin bulunduğu birimlerde göstereceğimiz ortak hassasiyetle, duyarlı çalışmalarımızla gelişecektir."
Konuşmaların ardından Vali Ayaz ile törene katılan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
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