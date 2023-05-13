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Çankırı Seçim Sonuçları 2023: Çankırı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

Çanakkale 2023 seçim sonuçları

Çankırı 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçiminin en çok merak edilen verileri arasında yer alıyor. Başta seçmenler olmak üzere 14 Mayıs 2023 Çankırı Genel Seçim sonuçlarını merak edenler "Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan Çankırı seçim sonucu / oy oranı kaç?" sorusunun cevabını ve partilerin Çanakkale seçim sonuçları ile oy oranlarını araştırıyor. Öte yandan hatırlatmakta fayda var ki Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 Çankırı Genel Seçim sonuçları ile ilgili detaylar...

Giriş: 13.05.2023 - 22:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çankırı 2023 Genel Seçim Sonuçları yani 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Çankırı seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Çankırı oy oranları Habertürk seçim sayfası üzerinden takip edilebiliyor. Ancak Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Peki, adaylar yüzde kaç oy aldı? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 Çankırı Genel Seçim sonuçları Habertürk sorgulama sayfası...

  • ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Çankırı Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Çankırı Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Çankırı Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.  

    ÇANKIRI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÇANKIRI'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Çankırı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. beraber Çankırı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 ÇANKIRI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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