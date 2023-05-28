Çankırı Seçim Sonuçları 2023: Çankırı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Çankırı başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Çankırı Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Çankırı seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Çankırı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Çankırı Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 86.18 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 92.6 oldu. Çankırı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 82.278 oyla yüzde 77.56 - Kemal Kılıçdaroğlu: 23.803 oyla yüzde 22.44 aldı.

Çankırı 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 82.278 oyla yüzde 77.56

Kemal Kılıçdaroğlu: 23.803 oyla yüzde 22.44

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 88.908 oyla yüzde 72.14 - Kemal Kılıçdaroğlu: 25.065 oyla yüzde 20.34 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 82.278 oyla yüzde 77.56Kemal Kılıçdaroğlu: 23.803 oyla yüzde 22.44