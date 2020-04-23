Çankırı sahur vakti 2020

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek. İlk sahura 24 Nisan Cuma günü kalkılacak. İlk oruçta cuma günü tutulmuş olacak. Çankırı sahur vakti merak eden vatandaşlar için sahur saati bilgilerini hazırladık. Çankırı sahura saat kaçta kalkacak? İşte Ramazan İmsakiyesi

Ayrıca RAMAZAN 2020 sayfamızdan "Bugün ne pişirsem?, İftar duası ve iftar bilgileri" gibi bir çok detaya ulaşabilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar...

ÇANKIRI SAHURA NE KADAR KALDI?

ÇANKIRI SAHUR SAATLERİ 2020

TARİH SAHUR 24-04-2020 Cuma 04:12:00 25-04-2020 Cumartesi 04:10:00 26-04-2020 Pazar 04:08:00 27-04-2020 Pazartesi 04:07:00 28-04-2020 Salı 04:05:00 29-04-2020 Çarşamba 04:03:00 30-04-2020 Perşembe 04:01:00 01-05-2020 Cuma 03:59:00 02-05-2020 Cumartesi 03:58:00 03-05-2020 Pazar 03:56:00 04-05-2020 Pazartesi 03:54:00 05-05-2020 Salı 03:52:00 06-05-2020 Çarşamba 03:51:00 07-05-2020 Perşembe 03:49:00 08-05-2020 Cuma 03:47:00 09-05-2020 Cumartesi 03:46:00 10-05-2020 Pazar 03:44:00 11-05-2020 Pazartesi 03:43:00 12-05-2020 Salı 03:41:00 13-05-2020 Çarşamba 03:39:00 14-05-2020 Perşembe 03:38:00 15-05-2020 Cuma 03:36:00 16-05-2020 Cumartesi 03:35:00 17-05-2020 Pazar 03:33:00 18-05-2020 Pazartesi 03:32:00 19-05-2020 Salı 03:31:00 20-05-2020 Çarşamba 03:29:00 21-05-2020 Perşembe 03:28:00 22-05-2020 Cuma 03:27:00 23-05-2020 Cumartesi 03:25:00 24-05-2020 Pazar 03:24:00

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Orucun en önemli şartlarından olan niyet, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tekrar tartışma konusu haline geldi. Peki sahur vakti içilen son bardak suyun ardından nasıl niyet edilmesi gerekiyor?

Farz olan oruçlarda şafak sökmeden niyet etmek farzdır. Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi Vesellem, “Fecirden önce oruca niyetlenmiyenin orucu yoktur” buyurmaktadır. Yine “Oruca geceden niyetlenmeyen kimsenin orucu yoktur” buyurmaktadır.

Niyetin yeri kalptir. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi Vesellem ve Ashab’ından niyetlerini dil ile söyledikleri asla nakledilmemiştir.

Niyet zamanı itibariyle oruçlar ikiye ayrılır:

1- Akşamdan itibaren gündüz kuşluk vaktine kadar niyet edilebilen oruçlar:

Bunlar Ramazan ayında tutulan, belirli günlerde tutulması için adanan oruçlar ile nafile olarak tutulan oruçlardır.

Bu oruçlara geceleyin imsak vaktinden önce niyet edilebileceği gibi gündüz kuşluk vaktine kadar da niyet edilebilir. Ancak gece niyet etmek daha faziletlidir.

Gündüz oruca niyetin caiz olması, imsaktan sonra bir şey yemeyip içmemeye ve orucu bozan bir iş yapmamaya bağlıdır. Eğer oruca aykırı bir şey yapılmış ise gündüz niyet caiz olmaz.

2- İmsak vaktinden önce geceleyin niyet edilebilen oruçlar:



Bunlar da; Ramazan ayında tutulamayıp başka zamanda kaza edilen Ramazan oruçları ile her çeşit keffaret oruçları, başlanıpta bozulan nafile oruçların kazası ve mutlak olarak adanan (zamanı belirlenmeyen) oruçlardır.

Bu oruçlar için belirlenen bir vakit olmadığından bunlar için imsaktan önce geceleyin niyet etmek lazımdır. Bu oruçlara tan yeri ağırdıktan yani imsak vakti geçtikten sonra niyet edilmez.



Ramazan orucuna akşamdan itibaren kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Şöyle ki: Normal olarak oruca sahur yemeğini yedikten sonra niyet edilir. Ancak sahurda uyanamayıp yeme içme zamanının bittiği imsak vaktinden sonra kalkan bir kimse, güneş doğmuş olsa bile, kuşluk vaktine kadar o günün orucuna niyet edebilir. Yeter ki, imsak vaktinden sonra orucu bozacak bir şey yapmasın.



Niyet esasen kalb ile olur. Yani geceleyin, yarın oruç tutacağını kalbinden geçiren kimse niyet etmiş demektir. Oruç tutmak düşüncesi ile sahur yemeğine kalkan kimsenin bu düşüncesi de niyettir. Oruca kalb ile niyet etmek yeterlidir. Ancak kalb ile yapılan bu niyeti dil ile söylemek daha iyidir. Bu sebeple oruç tutacak olan kimse, hem içinden niyet etmeli hem de dil ile: “Niyet ettim Ramazan-ı Şerif’in yarınki orucuna” demelidir.



Her günün orucuna ayrı niyet etmek gerekir.

Ayrıca sahura kalkmak istemeyen bir kimse akşamdan sonra yarının orucuna niyet edebilir, geceleyin kalkıp tekrar niyet etmesi gerekmez.