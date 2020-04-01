Çankırı'nın Aliözü köyündeki karantina tedbirleri kaldırılıyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28 Mart Cumartesi günü başlayan karantina uygulamasının, yapılan değerlendirmeler sonucu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla saat 22.00'de sonlandırılacağı ifade edildi.

Aliözü köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınmış, köye giriş çıkışlarda jandarma ekiplerince tedbir alınmıştı.