yüzyılda Malazgirt Zaferi’nin ardından Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte Çankırı, Selçukluların hâkimiyetine girmiştir. Selçuklu döneminde şehir, kervan yolları üzerindeki konumuyla gelişmiş; camiler, medreseler ve hanlarla donatılmıştır. 14. yüzyılda Candaroğulları Beyliği’nin eline geçen kent, 15. yüzyılda Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı döneminde sancak merkezi olan Çankırı, ticaret, tarım ve el sanatları bakımından bölgesinde öne çıkmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra il statüsü kazanmıştır. Bugün Çankırı, tarih boyunca ev sahipliği yaptığı uygarlıkların izlerini taşıyan mimarisi, kaleleri, camileri ve geleneksel kültürüyle Anadolu’nun tarihi kimliğini yansıtan şehirlerden biridir

ÇANKIRI NEREDE?

Çankırı, Türkiye’nin İç Anadolu tarafında kuzey kesiminde konumlanır. Karadeniz’e yakın konumu nedeniyle İç Anadolu’nun sert karasal iklimi ile Karadeniz’in ılıman havası arasında geçiş özelliği taşır. Bu konum, Çankırı’yı hem iç kesimlerle hem de kuzey bölgeleriyle bağlantılı bir geçiş noktası haline getirir.

Kentin yüzölçümü büyük ölçüde dağlık ve engebelidir. Ilgaz Dağları, ilin kuzey sınırlarında yükselir ve kış aylarında karla kaplı zirveleriyle dikkat çeker. Bu dağlık yapı, hem iklimi hem de ekonomik faaliyetleri etkiler. Tarım, hayvancılık ve ormancılık bölge halkının temel geçim kaynakları arasındadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlı geçer. Çankırı, tarih boyunca Anadolu’nun iç kesimlerini Karadeniz limanlarına bağlayan yollar üzerinde yer aldığı için stratejik bir öneme sahip olmuştur. Bugün şehir, hem doğal güzellikleri hem de geleneksel yaşam tarzıyla İç Anadolu’nun karakteristik yapısını yansıtan bir yerleşim merkezidir.

Çankırı mutfağı, İç Anadolu kültürünün geleneksel lezzetlerini yaşatan özgün bir yapıya sahiptir. Bölgenin iklimi ve tarımsal üretimi, mutfak kültürünü doğrudan şekillendirmiştir. Tahıl, bakliyat ve et ürünleri yemeklerin temelini oluşturur. En bilinen yöresel yemeklerinden biri Yaren kebabıdır; et, sebze ve hamurun bir arada pişirildiği bu yemek, kentin kültürel simgelerinden biridir. Tandır kebabı, keşkek, tarhana çorbası ve tutmaç çorbası Çankırı sofralarında sıkça yer bulur. Özellikle kış aylarında yapılan yumurtalı ıspıt otu ve bazlama gibi yöresel yiyecekler, geleneksel köy mutfağının örneklerindendir. Hamur işleri Çankırı mutfağının vazgeçilmezidir. Su böreği, katmer ve cızlama en çok bilinen hamur işlerinden bazılarıdır. Tatlılarda ise un, pekmez ve ceviz ön plandadır. Hoşmerim, paluze ve cevizli helva, yerel mutfakta sıkça yapılan tatlılardır. Şehirde geleneksel konukseverlik anlayışı gereği, yemekler paylaşarak yenir ve sofralar bereketin simgesi kabul edilir. Ayrıca Çankırı mutfağında doğal ürünlerin kullanımı oldukça yaygındır; köylerde üretilen tereyağı, yoğurt ve peynir sofraların vazgeçilmezidir. Bu yönüyle Çankırı mutfağı, sade ama doyurucu lezzetleriyle İç Anadolu'nun geleneksel yemek kültürünü günümüze taşımaktadır.

ÇANKIRI HANGİ BÖLGEDE? Çankırı, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır. İç Anadolu Bölgesi, geniş bozkır alanları, yüksek platolar ve karasal iklimiyle tanınır. Bu bölgenin en belirgin özelliği, yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve karlı geçmesidir. Çankırı da bu özellikleri taşımakla birlikte, kuzey kesiminde yer alması sebebiyle Karadeniz ikliminin hafif etkilerini hisseder. Bu geçiş özelliği, ilin tarımsal üretiminde çeşitlilik yaratır. Tahıl, nohut, mercimek ve ayçiçeği gibi ürünler geniş tarlalarda yetiştirilir. İç Anadolu Bölgesi’nin yüzey şekilleri dalgalı platolardan oluşur. Çankırı, bu yapının tipik örneklerinden biridir. İl topraklarının büyük kısmını orta yükseklikteki düzlükler ve vadiler oluşturur. Kuzeyinde yer alan Ilgaz Dağları, hem doğal bir sınır hem de turizm açısından kıymetli bir değerdir. Kış sporları, doğa yürüyüşleri ve yayla turizmi açısından Ilgaz çevresi yıl boyunca ziyaretçi çeker. Bölgedeki topraklar verimli olmakla birlikte, yağışların düzensizliği sulama ihtiyacını artırır.

Kültürel açıdan İç Anadolu Bölgesi, geleneksel yaşam biçimlerinin hâlâ sürdüğü bir yapıya sahiptir. Çankırı, bu kültürel dokunun temsilcilerindendir. El sanatları, yöresel yemekler ve halk müziği bölge kültürünü yaşatır. Coğrafi konumu sayesinde hem İç Anadolu'nun sade yapısını hem de Karadeniz'in yeşil doğasını bir arada barındıran Çankırı, bölgenin karakterini yansıtan özgün bir şehir olarak öne çıkar. ÇANKIRI KOMŞU İLLERİ Kuzeyinde Kastamonu, doğusunda Çorum, batısında Bolu, güneyinde Ankara, güneydoğusunda ise Kırıkkale bulunur. Bu konum, Çankırı'yı İç Anadolu'nun kuzeyinde yer alan bir geçiş noktası haline getirir. Şehrin coğrafi yapısı, bölgesel iklimin ve ulaşım ağının şekillenmesinde belirleyici rol oynar. Dağlar, platolar ve vadilerden oluşan arazi yapısı, komşu illerle olan doğal sınırları belirgin hale getirir. Kuzeyde yer alan Kastamonu, Çankırı'nın Karadeniz'e açılan yönünü oluşturur. Bu bölge, yoğun orman alanları ve serin iklimiyle Çankırı'nın kuzey kesimlerinden farklı bir doğa yapısına sahiptir. İki il arasındaki ticari ilişkiler, tarım ve ormancılık faaliyetleri üzerine kuruludur. Doğusunda bulunan Çorum, coğrafi yapı bakımından benzer özellikler taşır. Her iki şehir de tahıl üretimi ve hayvancılıkta paya sahiptir. Çorum üzerinden Orta Karadeniz'e ulaşım sağlanır ve bu güzergâh tarih boyunca ticaret açısından önem taşımıştır.

Batısında yer alan Bolu, ormanlık alanları ve dağlık yapısıyla Çankırı’ya göre daha nemli bir iklime sahiptir. İki şehir arasındaki bağlantı yolları, İç Anadolu ile Batı Karadeniz arasında doğal bir geçiş oluşturur. Güneyde bulunan Ankara, Çankırı’nın başkentle olan ekonomik ve idari bağlarını güçlendirir. Günümüzde Ankara-Çankırı hattı, hem ulaşım hem ticaret açısından hareketli bir güzergâh halindedir. Güneydoğusunda yer alan Kırıkkale, sanayi ve tarım faaliyetleriyle Çankırı’yla benzer bir ekonomik yapıya sahiptir.