Çankırı Müzesi'nde 8.5 milyon yıllık fosiller sergileniyor

Müzemizde geçen yıl yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırladık. Bunun dışında farklı illerden gelen ziyaretçilerimizin sayısı da her geçen yıl artmakta. Bu da sevindirici bir gelişme. İlimizin bilinirliği açısından müzenin Çankırı merkezinde olması da tabii önemli."