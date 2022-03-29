Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Çankırı'da da Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Çankırılı vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Çankırı iftar ve sahur vakti saatleri...



ÇANKIRI İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ