Çankırı'dan İzmir'deki depremzedelere yardım

AA

Valilik önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Vali Abdullah Ayaz, ay başında İzmir bölgesinde üzücü bir deprem yaşandığını hatırlattı.

Deprem sonrası yaraların sarılmasında, devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Ayaz, "Biz de yardımseverlerimizin katkılarıyla topladığımız yardımları inşallah buradan uğurlayacağız. Allah tekrarını göstermesin, Allah beterinden korusun. Deprem öldürmüyor esasında, insanlar öldürüyor. Elimizden geldiğince tedbirli olmamız gerekmekte." dedi.

Çankırı'nın da deprem kuşağında yer aldığına işaret eden Ayaz, "Pandemi sürecinde bu işleri yapmak kolay değil ama bundan sonraki süreçte elden geldiğince yoğun bir çaba içerisine gireceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Bürhan Keleş'in dua etmesinin ardından gıda malzemesi, battaniye ve oyuncak taşıyan tır, İzmir'e hareket etti.