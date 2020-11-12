Çankırı'dan deprem yaşanan İzmir'e yardım

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için toplanan 250 battaniyenin bölgeye gönderimi dolayısıyla Kaymakamlık önünde tören düzenlendi.Kaymakam Emre Oğuztürk, törende yaptığı açıklamada, kendisinin de 1999 yılında meydana gelen Gölcük depremini İstanbul'da yaşadığını söyledi.

İzmir'deki depremzedelere yardımcı olmak amacıyla çalışma yaptıklarını belirten Oğuztürk, hayırseverlerin desteğiyle toplanan battaniyelerin bölgeye gönderileceğini ifade etti.Oğuztürk, battaniyelerin toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Törenin ardından 250 battaniye ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Çankırı Valiliğine gönderildi.