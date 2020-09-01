Çankırı'daki 2 köyde karantina süresi uzatıldı

AA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Bugay ve Çukurören köylerinin, vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması amacıyla 17 Ağustos'ta karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Köylerde yapılan kurul incelemesinin ardından karantina sürelerinin uzatıldığı belirtilen açıklamada, "Bugay köyünün karantina süresinin 27.08.2020 tarihinden itibaren 14 gün, Çukurören köyünün 28.08.2020 tarihinden itibaren 14 gün daha uzatılmasına, istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.