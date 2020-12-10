Rayların altında kaldı!

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezi, Deveciler mevkisinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişiye rayların üzerinde yürüdüğü sırada hattan geçen yük treni çarptı. Makinistin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Trenin altında kalarak ağır yaralanan kişi, ekipler tarafından çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.