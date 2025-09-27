Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Çankırı'da yeni bir endemik yabani soğan türü keşfedildi

        Çankırı'da yeni bir endemik yabani soğan türü keşfedildi

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademisyenlerinin çalışmasıyla, Çankırı'da yeni bir endemik yabani soğan türü keşfedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 11:31 Güncelleme: 27.09.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da keşfedildi! "Jipsli topraklarda görülüyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇAKÜ Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Bilal Şahin, yüksek lisans öğrencisi Cibutili Aicha Mahamoud Bouh ile Tuz Mağarası mevkisinde kentin biyoçeşitliliğine ilişkin araştırma yaparken bir bitki dikkatini çekti.

        Şahin, bitkiden numune alarak laboratuvar ortamında inceledi.

        Aynı bitkiden Kenbağ mevkisinde de gözlemleyen Şahin, bitkinin yeni bir tür olabileceğini düşünerek konunun uzmanı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Eker ile irtibat kurdu.

        Yapılan çalışmalarda yeni bir tür olduğu belirlenen bitki, Çankırı'ya ithafen, "Allium cankiriense" (Çankırı soğanı) adıyla literatüre kazandırıldı. Türle ilgili çalışma, uluslararası bilimsel Annales Botanici Fennici dergisinde yayımlandı.

        REKLAM

        Şahin, AA muhabirine, Türkiye'nin hem bitki hem de hayvan türleri bakımından oldukça zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

        Çankırı'nın da bitki türleri bakımından zengin olduğunu belirten Şahin, "Hem bilim dünyasına hem de Çankırı coğrafyasına yeni bir tür tanımlamış olduk. Bu tür, bilimsel adında Çankırı ismi geçen az sayıdaki türden biridir. Halen üzerinde çalışmalarımızın devam ettiğini, henüz tanımlanamamış başka bitkiler üzerinde de incelemelerin sürdüğünü söylemek isterim" dedi.

        "SADECE JİPSLİ TOPRAKLARDA GÖRÜLÜYOR"

        Çankırı soğanı türünün benzerleriyle birçok yönden ayrıldığını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

        "Basit bir gövde olmakla birlikte soğanın yapısı, çiçeğinin rengi, üreme organlarının yapısı, çiçek yaprakları, gövdesindeki yapraklar gibi birçok karakteriyle yakın akraba türlerinden ayrılıyor. Yani sadece tek bir özelliğiyle değil, birçok karakteriyle yakın akrabalardan ayrılıyor. Aynı zamanda yaşadığı yer de Çankırı'nın 'jipsler' dediğimiz özel bir habitatta bulunmakta. Başka yerde bulunmuyor, sadece jipsli topraklarda görülüyor. Yani sulu kalsiyum sülfat dediğimiz, alçı taşının yapımında kullanılan ana kayanın bulunduğu coğrafyada yetişiyor. Dolayısıyla hem yaşama ortamıyla özel bir tür hem de çiçek özellikleriyle yakın akraba türlerinden ayrılmakta."

        Soğan cinsinin dünyada yaklaşık 1100, Türkiye'de de ise 250 türü olduğuna dikkati çeken Şahin, "Bunların da büyük kısmı endemik, yani başka hiçbir yerde yaşamayan türler. Soğan, yemeklerde kullandığımız sebzelerdendir fakat bu bitkimiz yabani olduğu için kullanımı yok. Ekonomik ya da tıbbi kullanımı, yapılacak araştırmalardan sonra ortaya çıkacak" diye konuştu.

        Şahin, bitkinin gözlemlendiği Kenbağ mevkisinde daha önce iki türün daha keşfedildiğini dile getirerek, "Çankırı şehir merkezine bu kadar yakın bir yerde jipsli tepede yeni türlerin tanımlanmış olması çok güzel bir şey. Şehir merkezine konu olan bu nokta, sahip olduğu biyoçeşitlilikle korunması gereken bir alan. Bu konuda da elimizden gelen çalışmaları yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #endemik yabani soğan türü
        #Çankırı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        Galatasaray'dan rekor!
        Galatasaray'dan rekor!
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Habertürk Anasayfa