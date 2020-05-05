Çin'n Wuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, ülkeleri tehdit etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda mahallenin 14 gün boyunca karantina altına alındığı bildirildi.
Mahalledeki vaka sayısının artması sonrasında alınan önlemler kapsamında giriş ve çıkışlar kapatıldı. Dün gece 00.00 itibari ile mahallenin giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından kapatılırken girmek isteyen vatandaşlar ise geri gönderildi. Mahalledeki vatandaşlar da sık sık kurallara uymaları noktasında uyarılıyor.
VAN'DA TAZİYEYE İZİN VEREN MUTAR GÖREVDEN ALINDI
Van'ın İpekyolu ilçesi'deki Ortanca Mahallesi'nde yapılan sağlık taramalarında 2 ayrı ailede 6 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunu üzerine mahallede kapsamlı bir tarama yapılırken, bu mahallede kurulan taziyeye katılan ve testleri pozitif çıkan kişilerle temas kuran kişilerin yaşadığı Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleri de karantinaya alındı.
Ortanca Mahallesi'nde yasağa rağmen taziye kurulmasına izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Yapılan soruşturma kapsamında Muhtar Yönten, ihmalli olduğu gerekçesiyle görevden alındı.
KAYSERİ'DE 7 EV DAHA KARANTİNADA
Kayseri'nin Develi İlçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 ev karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, mahallede yapılan sağlık taraması sonucu 22 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı.
Test sonuçları pozitif çıkan 22 kişi Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı. Mahalledeki 7 evde ise karantina uygulaması başlatıldı.
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