Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 4 kilo 400 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, kenevir bitkisi, 3 gram eroin ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.