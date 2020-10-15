Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekiplerce üç evde yapılan aramada 300 gram esrar, 2 tabanca ve şarjör, tabanca fişeği, otomatik av tüfeği, 6 elektrikli fünye, 200 gram patlayıcı olduğu değerlendirilen kimyasal madde ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.