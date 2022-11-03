Minibüse çarpan TIR çaya devrildi! 1 ölü, 5 yaralı

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, TIR sürücüsü Emiroğlu olay yerinde hayatını kaybederken minibüsteki sürücü Y.T. ile M.P, M.B, A.T. ve O.Y. yaralandı.