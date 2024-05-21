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        Haberler Gündem Çankırı'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı - Güncel haberler

        Çankırı'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

        Çankırı'da otobüs durağına bırakılan şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı. Patlamanın şiddetiyle valizde bulunan nargile malzemeleri etrafa saçıldı. Çalışmanın ardından bölge yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 20:02 Güncelleme: 21.05.2024 - 20:02
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        Şüpheli paket fünye ile patlatıldı
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        Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki otobüs durağında şüpheli valiz görenler durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine harekete geçen ekipler caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

        Özel kıyafet giyen bomba imha uzmanı sinyal kesici cihaz ile şüpheli paketin yanına giderek fünye yerleştirdi.

        Bölgeye uyarı anonsu yapılmasının ardından valiz kontrollü şekilde patlatıldı.

        Patlamanın şiddetiyle valizde bulunan nargile malzemeleri etrafa saçıldı.

        Çalışmanın ardından bölge yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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