Çankırı ve Bingöl'de deprem! Kandilli ve AFAD son depremler 28 Aralık canlı liste
Geçtiğimiz akşam Çankırı'da meydana gelen 4.7 ve gece saatlerinde Bingöl'de meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. Peki, son deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler 28 Aralık canlı listesi...
- 1
SON DEPREMLER LİSTESİ 28 ARALIK... Son depremler 28 Aralık Perşembe günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki son olarak Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde ve Bingöl'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geld. İşte son depremler 28 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...
- 2
DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.04'te yaşanan deprem yerin 7 KM altında gerçekleşti.
Öte yandan gece saat 04.02'de Bingöl Yedisu'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında yaşandı.
- 3
SON DEPREMLER ANBEAN KAYDEDİLİYOR!
Son depremler AFAD ve Kandilli tarafından anbean kaydediliyor. Meydana gelen depremleri aşağıda paylaştığımız uzantılar üzerinden anbean takip edebilirsiniz.
-
- 4