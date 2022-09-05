Kestiği ağacın altında kalarak öldü

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti. İddiaya göre, orman işçisi İbrahim L, Mülayim köyü mevkisinde ormanlık alanda kestiği ağacın altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; 112 Acil Sağlık ekiplerince Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim L. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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