Çankırı'da kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bayramören ilçesine bağlı Çakırbağ köyünde yaşayan Ramazan Kaparkaya'ya (45) ulaşmak için Samsun'dan gelen AFAD arama timinin de desteğiyle çalışmalar sürüyor.

Eğitimli köpeğin de kullanıldığı arama çalışmalarında çevredeki köyler aranırken bölgedeki ormanlık alanlarda çalışmalar yoğunlaştı.

Arama çalışmalarında henüz Kaparkaya'ya ait ize rastlanamadı.

Çakırbağ köyünde 6 gün önce ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Ramazan Kaparkaya'dan haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirmiş, bölgede köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlatılmıştı.