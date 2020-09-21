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Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 12 kişi yurda yerleştirildi

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 12 kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiğini bildirdi.

21.09.2020 - 12:15 | Güncelleme: ABONE OL
Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 12 kişi yurda yerleştirildi
AA

Vali Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların bir süre sosyal hayatlarına ara vermesi gerektiğini söyledi.

Mümkün olduğunca az hareket edilmesi gerektiğini belirten Ayaz, "Misafirliğe gitmeyelim, misafir kabul etmeyelim zaruri olmadıkça. Eğer bunun dışında hareket edeceksek de muhakkak tedbirlere riayet ederek hareket etmeliyiz. Kent genelinde şu anda 12 kişi yurtlarda misafirimiz." ifadelerini kullandı.

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