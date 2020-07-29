Çankırı'da farkındalık için kadına yönelik şiddet temalı bayram mesajı

AA

Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan billboardlarda, kadına yönelik şiddet sonucu hayatını kaybeden "Emine Bulut, Özgecan Aslan, Pınar Gültekin ve Şule Çet" isimlerine yer verilerek, bu isimlerin şiddet nedeni ile bayram kutlayamadıkları yazıldı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere, Kurban Bayramı öncesi farkındalık oluşturmak için afiş hazırladıklarını söyledi.

Çankırı halkının kadına yönelik şiddet konusuna odaklanmalarını istediklerini belirten Esen, "Netice itibariyle beni de doğuran, dünya liderlerini de doğuran bir anne. Emanetlere daha sımsıkı sarılıp iyi bakmamız gerekiyor. Biz de böyle bayram öncesi, bayramı yaşayamayan, şiddete maruz kalıp hayatını kaybeden kadınlarımıza dikkat çekmek istedik. Kadına şiddete hayır diyoruz." ifadelerini kullandı.