Çankırı'da fabrikada elektrik akımına kapılan işçi öldü

Olay, Çankırı'da bulunan Korgun OSB'de faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre; işçi A.Ö. (35), bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan işçi, ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk görselinde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.