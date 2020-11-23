Çankırı'da düştüğü traktörün altında kalan sürücü öldü

İlçeye bağlı Buğurören köyünde yaşayan Hüseyin Sarıkamış (71),bahçesine gitmek için 06 RL756 plakalı traktörünü garajdan çıkarmaya çalıştığı sırada, başını garaj üzerindeki ağaç parçasına çarparak düştü.

Viteste olan traktör hareket etmeye devam edince Sarıkamış aracın altında kaldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Sarıkamış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıkamış'ın cenazesi, Orta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.