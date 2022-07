9 milyon yıllık fosil bulunmuştu... Kazılar başladı

AA

Çankırı'da, önceki yıllarda gergedan, kılıç dişli kaplan, zürafa, yaban atları, sırtlan, gelincik, antilop, oklu kirpi, bizon gibi birçok hayvana ait fosillerin bulunduğu Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde bu yılki kazılara başlandı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında, Fatih Mahallesi Yapraklı kara yolu çevresindeki alanda yapılan kazılar 12 kişilik ekiple yürütülüyor.

Prof. Dr. Erol, AA muhabirine, bu sezonki kazı çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Erol, "Çankırı Karatekin Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden Prof. Dr. Osman Gümüşçü hocamızın öğrencileri staj yapmak için bize katıldılar bu sene. Bu sezon küçük bütçeyle çalışmak zorunda olduğumuz için çok fazla işçi tutma imkanımız olmuyor. Dolayısıyla stajyer öğrencilerimiz var ve 12 kişiyle başladık bu sene" dedi.

Çorakyerler'den 9 milyon yıl öncesine ait hayvan fosilleri bulduklarını anlatan Erol, "Oldukça özel, benzersiz hayvanlarımız var. İki tanesinin yayınını 2020 ve 2021'de olmak üzere özellikle de Çankırı ve Çorakyerler'in adlarını vererek literatüre sokmayı başardık, yayınları çıktı. Anadolu'da yaşamış, sadece Çankırı ve çevresinde bulunmuş 6 yeni tür bulunmaktadır. Çorakyerler lokalitesinde bugüne kadar 4 bin civarında tanımlanabilir fosil buluntu ile 40'ın üzerinde tür bulunmuştur. Her geçen yıl kazı çalışmalarında yeni türlerle karşılaşıyoruz ve sürprizlerle dolu bir alan olduğu için de her an karşımıza değişik bir şeyler çıkar diye beklenti içindeyiz" diye konuştu.

Erol, kazı yaptıkları alanın milyonlarca yıl önce oldukça zengin bir galeri ormanına, tatlı su yataklarına ve savanlı alanlara sahip olduğunu kaydetti.

Ele geçen fosillerle Çankırı'ya fosil müzesi kazandırılabileceğinin altını çizen Erol, müzenin kente ve çevre illere hem maddi hem de bilimsel açıdan katkısı olacağını ifade etti.

Bölgede 1997 yılından beri yürütülen kazı çalışmalarında birçok hayvana ait fosil bulundu.