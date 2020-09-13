Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

AA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Yukarıöz köyünde pozitif vakaların artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun köyün 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdiği belirtildi.

Köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alındığı ifade edilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasının, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınarak uygulanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.