25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çankırı'da babasından devraldığı bakkallığı 68 yıldır sürdürüyor
- Mesleğe 10 yaşında başlayan 78 yaşındaki Faruk Demirci, çocukluk yıllarında edindiği bisikletle işe gidip gelme alışkanlığını halen sürdürüyor - Faruk Demirci: "Bisiklet hareket demektir. Yaz günlerinde 2-3 kilometre bisikletle tur atarım, ondan sonra dükkana gelirim"
Çankırı'da baba mesleği bakkallığı ilerleyen yaşına rağmen sürdüren 78 yaşındaki Faruk Demirci, işe de her gün bisikletle gidip geliyor.
Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşında başladığı mesleği babasının vefatından sonra da severek sürdürdüğünü söyledi.
Baba yadigarı mesleğine gücünün yettiği kadar devam edeceğine işaret eden Demirci, "Yokluğu çok iyi biliyorum. Çok sıkıntılı hayat çektik. Biz küçük esnafız, marketlerle yarış edecek durumumuz olmadığı için haliyle zayıf düşüyoruz. Bizim kazancımız masrafımıza anca yetiyor. Buna şükrediyoruz. Bakkallık çok zor meslektir tabandan gelmeyince. Allah çalışmayınca bir şey vermez." ifadesini kullandı.
İşe hevesli gidip gelmesi için babasının kendisine bisiklet aldığını ve bugüne kadar bu alışkanlığından vazgeçmediğini vurgulayan Demirci, "Bisikletle iş hayatıma devam ediyorum. Kendimi genç hissediyorum. Vücudumdan hiç şikayetim yok. Bisiklet hareket demektir. Yaz günlerinde 2-3 kilometre bisikletle tur atarım, ondan sonra dükkana gelirim." diye konuştu.
Bakkallık mesleğinin son günlerini yaşadığını dile getiren Demirci, "İş olsun olmasın, akşamları bisikletimle eve mutlu gidiyorum. Pazartesi günü ilçede pazar olduğu için işler yoğun oluyor. O gün biraz yoruluyorum. Akşam saat 6 gibi kapatıyorum dükkanımı. Dükkanımı ömrün boyunca sabah en geç saat 7'de açmışımdır. Hiçbir zaman istirahat bilmem. Haftanın 7 günü de dükkanı açarım. Bugüne kadar hiç geziye katılmadım, tatile gitmedim. Ben gönülden yapıyorum bu işi. Azına da çoğuna da şükrediyorum. Sanki burada doğmuşum gibi hissediyorum kendimi." sözlerine yer verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!