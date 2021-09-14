Çankırı'da "Ahilik Haftası" kutlandı

100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çankırı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Karadeniz, açılış konuşması yaptı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, törende yaptığı konuşmada, Ahilik Haftası'nın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ahilik ve yarenlik gibi değerlerin önemine vurgu yapan Alpaslan, "Türkiye'nin her köşesinde bu değerlerimizi yaşatmak durumundayız. Bu vesile ile biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ahilik, yarenlik, Yunus Emre gibi birçok somut olmayan kültürlerimizi kayıt altına almak ve yaşatmak adına bilgi, belge merkezimizde bunlarla ilgili her türlü hususu kaydedip tüm insanlığa ulaştırmak adına çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yine biz Bakanlık olarak bunların dünyada kayıt altına alınması açısından dünya somut olmayan kültürel mirasımız altında, geleneksel sohbet toplantılarımız başta olmak üzere tescil ettirmek adına, UNESCO dünya miras listesine kaydettirdik." diye konuştu.
Vali Abdullah Ayaz da ahlakı yaşamın her katmanına hakim kılmanın önemine dikkati çekti.
Hem kamuda hem özel sektörde iş ahlakının hakim kılınması gerektiğini belirten Ayaz, "Bunu yapamazsak iyi bir üretim sürecini hem kamuda hem özel sektörde sağlayamayız. Bugün burada bir araya gelmemize vesile olan ahilik kültürü, özel sektörde iş ahlakının nasıl olması, sanatkarın iş hayatının nasıl devam ettirmesi noktasında çok önemli ögeler, öğretiler içermekte. Onun için bu kültürü dünden bugüne taşıyanları rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.
AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da ahilik ve yarenliğin temelinin inanca, medeniyete, örf ve adetlere dayandığını vurguladı.
Çankırı'nın ahilik ve yarenlik kültürünün en güzel örneklerini tarih boyunca ortaya koyduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "İstiklal mücadelemizde İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Ankara hattını işte bu ruh ve mana ile bir istiklal ve istikbal yolu yapmış bir coğrafyanın, bir beldenin, bir şehrin müntesipleri olarak ne kadar gurur duysak, onur duysak azdır." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi "Ahilikten Günümüze Mesajlar" konulu konferans verdi.
Tören sonunda şed kuşanma gösterisi sunuldu, ilin ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere ödülleri verildi.
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