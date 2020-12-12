Çankırı'da 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan cezaevi firarisi H.H.Y'nin Ankara'ya gittiği bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlattı.

İl merkezinde firari hükümlünün bulunduğu araç durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.

Başkasına ait kimlik ibraz eden H.H.Y. gözaltına alındı.

Hırsızlıktan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

H.H.Y'ye başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan da işlem yapıldı.